Renault’un yenisi

Captur Dengeli, akıcı hatları Otomobile güçlü bir enerji katıyor





Biçim ve işlevi bir araya getirerek, Renault Captur sürücülere MPV, SUV ve hatchback dünyasının en iyi özelliklerini bir arada sunuyor. Captur, Renault’nun otomobilde yaptığı yenilikleri en geniş hedef kitleye ulaştırma çabasının bir örneği olarak öne çıkıyor. Renault Captur, segmentte yeni uygulanabilir fikirler tanıtıyor. Günlük yaşamı kolaylaştırmayı amaçlayan akıllı çözümler arasında kayar arka koltuk, çoklu kullanıma uygun bagaj zemini ve Media Nav ya da Renault R-Link multimedya sistemlerinin yanı sıra Easy Life çekmece tipi torpido gözü, iki farklı renk kombinasyonu ve fermuarlı çıkartılabilir koltuk örtüleri dikkat çekiyor. Dengeli, akıcı hatları Otomobile güçlü bir enerji katıyor, yenilikçi stili ve pratik günlük kullanımı görünür hale getiriyor.