S1 ve S1 Sportback Audi

Audi üç kapılı S1 ve beş kapılı S1 Sportback modellerini tanıttı. Küçük kompakt segmentin sürekli dört tekerden çekişli ilk modeli olan S1, 231 HP güç üreten 2.0 TFSI motoru ile 0’dan 100 kilometreye 5.8 saniyede çıkıyor.

S1 Sportback ise, arka kapıları nedeniyle aynı hıza, 5.9 saniyede ulaşabiliyor. S1’in iki seçeneğinde de yer alan 2.0 TFSI motoru, 231 HP’lik güç üretiyor. Maksimum 370 Nm çekiş gücü üreten S1, 0’dan saatte 100 kilometre hıza, 5.8 saniyede ulaşıyor. Saatte azami 250 kilometre hız yapabilen S1’in her iki versiyonunda yakıt tüketimi ise 100 kilometrede sadece 7.0 litre. quattro dört tekerden çekiş sistemi ve yenilenmiş süspansiyonlarıyla S1 tüm gücünü, zorlanmadan yola yansıtıyor.