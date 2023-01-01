SEAT Leon

SEAT Leon’dan; Leon SC Leon SC sınıfının en hafif otomobili





Günlük kullanım kolaylığından vazgeçmeden spor sürüş vadeden üç kapılı Leon Sport Coupe’ tanıtıldı. Yeni Leon SC ilk kez birden fazla kasa seçeneği ile küçük aile otomobili grubundan; üç kapılı versiyon, daha fonksiyonel ve daha spor bir otomobil isteyen müşterilerin ihtiyacını karşılayacak. Beş kapılı versiyona kıyasla Leon SC’nin dingil mesafesi 35 mm daha kısa. Leon SC sınıfının en hafif otomobili. 1.2 ile 2.0 motor hacminde değişen TSI ve TDI motor seçenekleri ile sunulan Leon SC, düşük yakıt tüketimiyle dikkat çekiyor