Seat Leon ST rekabeti kızıştıracak

Belirgin sportif özelliklerin yanı sıra üstün bir verimlilik seviyesi...





SEAT Leon ailesinin genç, dinamik, tasarım odaklı ve sportif özelliklerini, sıra dışı düzeyde kullanışlılıkla bir araya getiren yeni üyesi Leon ST tanıtıldı. Leon ailesinin üçüncü üyesi Leon ST, spor karakteri ile günlük kullanımdaki kolaylığı bir arada sunan özellikleriyle sınıfında son derece iddialı. Leon ST, işçilik ve üst seviye kalitedeki malzemeleriyle öne çıkıyor. Leon ST’nin 587 litre olan bagaj kapasitesi, arka koltuk arkalıkları yatırıldığında 1470 litreye yükseliyor ve oldukça geniş bir taşıma alanı sağlıyor. Belirgin sportif özelliklerin yanı sıra üstün bir verimlilik seviyesinin de geliştirmede ön plana alındığı Leon ST, 1.2 ile 2.0 litre arasında değişen hacimlerde, 105 hp ile 265 hp arasında güç üreten, yakıt verimliliği yüksek TDI ve TSI motorlarla alınabiliyor.