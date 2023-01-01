SEAT’tan 3 farklı motor

SEAT Türkiye'de iki benzinli ve bir dizel olmak üzere üç farklı motor seçeneğiyle sunuluyor.





SEAT Toledo, 4,48 metre uzunluğunda. Büyük, geniş açılan bir arka kapak mevcut. Uzun dingil mesafesi ile ferah alan duygusu veriyor. SEAT Toledo, 550 litrelik bagaj hacmine sahip.

Türkiye satışa sunulan 1,2 litrelik TSI motora sahip versiyon, 105 hp güç üretirken 175 Nm'lik bir torka sahip bulunuyor. 100 kilometrede ortalama 5,4 litre yakıt tüketim değerine sahip bu versiyonun karbondioksit emisyonu ise kilometrede 125 gr. Ailenin diğer benzinli ve 7 ileri DSG şanzımanla alınabilen versiyonu ise 1,4 litrelik TSI motora sahip. 122 hp güç ve 200 Nm tork oluşturan bu motor, 100 kilometrede 5,8 litre yakıt tüketimi ve kilometrede 134 gr karbondioksit emisyon değerine sahip. Türkiye'de satışa sunulan dizel motor seçeneği ise 1,6 litrelik common rail TDI üniteyle alınabiliyor. 105 hp güç üreten bu motor seçeneği 250 Nm'lik tork değeri sunuyor.