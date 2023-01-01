Subaru

ABD'deki satışı 6 milyon





ABD'de pazar macerasına 322 satışla başlayan Subaru Kasım ayı itibarıyla 11 aylık satışını 320.000'e ulaştırdı ve altı milyonuncu otomobilinin satışını gerçekleştirdi. Amerika'da son 10 yılda satılan Subaru araçlarının yüzde 96.7'si halen yollarda. Bu da Subaru araçlarının uzun ömürlü olmasından ve Amerikalıların Subaru sevgisinden kaynaklanıyor. Subaru ABD'de son beş yılda satışlarını sürekli olarak artıran tek marka olma özelliğini taşıyor.Fiat'tan 500L Trekking sürprizi!Fiat, sürprizini 'Fiat 500L Trekking' ile yaptı. Fiat 500L'nin modern ve şık tasarım öğelerinin maceracı unsurlarla desteklenmiş versiyonu olarak gelen Fiat 500L Trekking, 17 inçlik jantları, daha geniş tekerlek yuvaları ve gövde barlarıyla hem şehir içinde, hem hafif arazi şartlarında uygun bir otomobil olarak dikkat çekti. Kuzey Amerika pazarında satışa sunulacak olan Fiat 500 L ve Fiat 500L Trekking modellerinin kaputu altında 1.4 litre silindir hacimli, MultiAir Turbo teknolojili 160 HP güç üreten benzinli motor görev yaparken, hem 6 ileri vitesli manuel hem de 6 ileri vitesli otomatik şanzıman seçenekleriyle müşterilerin beğenisine sunuldu.