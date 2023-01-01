SUBARU WRX ve VIZIV rüzgarı

Subaru, markayı geleceğe taşıyan 2 konsept modelini sergiledi.





Yeni nesil Subaru WRX konsept; Yenilikleri: Agresif arka difüzör aracın aerodinamik yapısını sağlamlaştırırken dört egzoz çıkışı WRX’e sportif bir bitiş sağlıyor. 245/40ZR20 özel bir tasarım Dunlop lastiği ve tek parça dövme metal jantlar yere sağlam basmayı garanti ediyor. (Uzunluk x Genişlik x Yükseklik: 4.520 X 1.890 X 1.390 mm, dingil mesafesi: 2.760 mm).

Konsept model VIZIV; Yenilikleri: VIZIV konseptinde dünyada bir ilk olan Boxer Dizel Hibrit teknolojisi kullanılıyor. Boxer Dizel Hibrit 3 motorlu bir yapıda gerçekleşiyor. Konvansiyonel yüksek torklu 2.0 Boxer Dizel motor önde yer alırken arka iki tekerlek için birbirinden bağımsız elektrikli motorlar görevlendirilmiş. Arka tekerleklere monte edilmiş olan elektrikli motorlar birbirinden bağımsız olarak AWD geleneğine yeni yorum getiriyor.