Subaru’nun ABD ve Kanada ödülleri
Subaru 2013 yılında ABD ve Kanada’da aldığı ödülleri, satış rekorlarıyla destekledi.
2013 yılında gerçekleşen 424 bin 683 adetlik satış rakamı ile Subaru, ABD’de beş yıl üst üste satışlarını rekorlar kırarak artıran tek otomobil firması oldu. Subaru Kanada’da 2013 yılını 36 bin 760 adet araç satış ile tamamladı ve satışlarını bir önceki yıla göre yüzde 18.7 oranında artırarak yine bir rekora imza att.
Pazar başarısını; Amerika Otoyol Güvenliği Sigorta Enstitüsü (IIHS)’nün Subaru XV’yi “Yılın En Güvenli Aracı” seçmesi ve ABD MOTOR TREND dergisinin yeni Forester’ı 2014 Sport/Utility of the Year (SUV) olarak ilan etmesi getirdi.