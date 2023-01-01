Subaru’nun ‘VIZIV Konsept’i

Subaru VIZIV ile “Confidence in Motion” mottosunu zirveye taşıdı.





Subaru markasını geleceğe taşıyacak yeni tasarım ve teknolojilerin yönünü temsil eden konsept model VIZIV, “Confidence in Motion” mottosunu zirveye taşıdı. Yeni nesil crossover anlayışının son örneği olan VIZIV “İnovasyon için Vizyon” ifadesinden ilham alınarak tasarlanmış. Model Türkiye’de Mayıs ayında yollarda olacak. Markanın bir diğer yeniliği de Subaru Outback’ta, Boxer Dizel Motor’un Lineartronic şanzıman ile buluşmasından oluşuyor; yakıt verimliliği sağlanıyor.