Subaru’nun yıla damgası

4X4’te Subaru’nun en beğenilen modelleri Bursa Otoshow’da otomobilseverlerle buluştu. Fuarda Subaru’nun amiral gemisi Yeni Forester ile markanın prestij modeli dizel otomatik Outback sergilendi. Performans tutkunlarının gözdesi BRZ ile crossover segmentinin öncüsü XV ise fuarda sergilenen diğer göz alıcı modeller arasında yer aldı.





Yeni Forester`da 2.0L benzinli atmosferik 150 PS ve turbo 240 PS olarak farklı ruhlara sahip iki ayrı Boxer Motor seçeneği ile sunuluyor. Outback ise hacim odaklı ve özgün dizaynı ile dikkatleri üzerine çekiyor. Subaru XV, markanın köklü geçmişinin en belirgin özellikleri arasında yer alan güvenlik, sağlamlık ve sportiflik unsurlarını barındırıyor. BRZ, hafifliği, kompaktlığı ve düşük ağırlık merkezi ile dikkat çekiyor.