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Suzuki’nin SX 4 S-Cross

Suzuki’nin 1600 cc motorlu bu yeni otomobili...



Suzuki’nin yeni modeli SX4 S-Cross, bu yıl Eylül ayında otomobil severlerle buluşmaya hazırlanıyor. Türkiye pazarına ilk kez girecek olan SX4 S-Cross, her yaştan otomobil tutkunlarını kendisine hayran bırakacağa benziyor.  Suzuki’nin 1600 cc motorlu bu yeni otomobili SX4 S-Cross; benzinli otomatik ve düz vites 4x4 - 4x2, dizel düz vites 4x4 - 4x2 seçenekleri ile bir yandan yakıt tasarrufu sağlarken, diğer yandan daha sportif ve kış şartlarında bile güvenli bir sürüş sunuyor.

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