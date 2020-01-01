Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş. 20. yılını kutladı

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş. üretimde 20. yıla ulaşmasını Sakarya’daki üretim tesislerinde, 3.500 çalışanıyla kutladı. Türkiye’nin ihracat liderleri arasında yeralan Toyota Otomotiv Sanayi, halen Corolla ve Verso modellerini üretiyor.

2014 yıl sonunda 135 bin adet otomobil üretmeyi ve bunun yüzde 85’ini ihraç etmeyi planlayan Toyota Otomotiv Sanayi, yılsonunda 2 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşmayı planlıyor. Toyota Motor Avrupa Başkan ve CEO’su Didier Leroy, Türkiye’nin uzun vadeli ekonomik büyüme potansiyeline sahip olduğuna inandığını belirterek, “Bu tesisin yüksek rekabetçiliğine güvenerek, yakın bir gelecekte TMMT’nın üretimini arttırmasına yönelik karar alındı ve tam olarak bunun nasıl şekilleneceğine dair çalışmaları halen yürütüyoruz” dedi. Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş. Genel Müdür ve CEO’su Orhan Özer, tesisin başarılı performansı sayesinde üretim ve yatırım artışına layık görüldüğünü söyledi.