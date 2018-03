Volkswagen The Beetle’ın dizeli

The Beetle ailesi genişledi: Bugüne kadar 1.2 TSI 105 PS ve 1.4 TSI 160 PS benzinliler vardı. Şimdi ekonomik 1.6 TDI 105 PS dizel motor seçeneğiyle de vitrinleri tutacak. Şık ve sportif çizgileriyle dikkat çeken The Beetle, 1.6 lt hacimli yeni TDI motoruyla 105 PS güç üretirken, 1.500-2.500 d/dk aralığında 250 Nm tork sağlıyor. 178 km/s maksimum hıza sahip The Beetle 1.6 TDI 105 PS Design DSG, 100 km’de ortalama 4.7 lt yakıt tüketimi ve km’de 124 g CO2 emisyonu değerlerine sahip.