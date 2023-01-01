Volkswagen’den Golf

Volkswagen’den Golf’un yeni versiyonları Bir önceki nesle göre yüzde 18 oranında daha tasarruflu





Volkswagen, efsanevi modeli Golf’ün yeni versiyonlarını tanıttı. Golf’un yeni versiyonları GTI, GTD ve Variant ilk kez iki farklı güç seviyesinde sunuldu: 220 PS maksimum güce sahip versiyonun yanında, ‘Performans Paketi’yle 230 PS maksimum güce sahip versiyonda da Volkswagen TSI teknolojilerini barındıran 2.0 lt TSI motor görev yapıyor. Start/Stop sisteminin yer aldığı her iki güç seviyesi de şimdiden EU6 normlarını karşılayabiliyor. 6 ileri manuel şanzımanla kombine edildiğinde, bir önceki nesle göre yüzde 18 oranında daha tasarruflu olan her iki versiyon da 100 km’de ortalama 6,0 lt’lik bir tüketim değerine ve 140 g/km CO2 emisyonuna sahip.