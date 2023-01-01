Yeni Corolla

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO’su Ali Haydar Bozkurt, yeni tasarım anlayışının hayat bulduğu yeni Corolla ile satışların ivme kazanacağını belirtti.





Bozkurt, ‘KeenLook’ - Keskin Bakış ve ‘Under Priority’ - öncelikli tasarım felsefesinin yansıtıldığı yeni modellerinin satışa sunulmasıyla Toyota’nın çok daha güçlendiğini söyledi. Yeni Corolla 4620 mm uzunluğunda, 1775 mm genişliğinde ve 1465 mm yüksekliğinde. Optimize edilmiş daha hassas elektronik direksiyon sistemi ile direksiyon hakimiyeti ve duyarlılığı artırıldı. Yeni Corolla, İnci beyazı, Avangart Bronz, Koyu Mavi ve Koyu Gümüş olmak üzere 4 yeni renk ile birlikte 9 renk seçeneğine sahip olacak. Yeni Corolla’nın bagaj kapasitesi 452 litre.