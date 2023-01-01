Yeni Dacia Duster çekiciliği

Dacia, markanın en önemli modellerinden biri olan Duster’ı yeniliyor. Sağlamlığı vurgulayan dış tasarım ve tamamen yenilenmiş iç tasarım, yepyeni ekipmanlar ve daha fazla opsiyon, daha az yakıt tüketimi ve performans avantajı sunan motor seçenekleri, yeniliklerin bir kısmını teşkil ediyor.

Yeni Duster, Ambiance ve Lauréate olmak üzere iki farklı versiyonu içeriyor. Yeni Dacia Duster’da yeni özellik olarak; elektronik denge programı (ESP) ve dört hava yastığı, Eco mode, gündüz farları, vites değiştirme göstergesi, Dacia MEDIA NAV, hız ayar ve sınırlayıcı ve arka park sensörleri, ekstra çok yönlülük ve performans için genişletilmiş motor yelpazesi, iyileştirilmiş akustik performans sayılabilir.