Yeni Dacia Duster

Yeni Dacia Duster’ın dış tasarımı, her koşulun otomobili olduğuna dair stilini vurgulayacak biçimde iyileştirildi. Aracın iç mekanı ise yeni ön göğüs ve döşemeler ile yeniden tasarlandı.





Yeni Dacia Duster, şu ekipmanlar ve özellikler sayesinde aynı fiyata daha fazla ekipman ve daha iyi bir değer sunuyor: Dacia MEDIA NAV, seyir kumandası/hız sınırlayıcı, arka ark desteği, Euro 5 versiyonlarda standart olan Elektronik Denge Kumandası (ESC), daha yüksek kalite düzeyi, yeni stil ve iyileştirilmiş modülerlik.

Yeni TCe 125 benzinli motor Yeni Dacia Duster’ın yakıt tüketimini (6.0 l[2]/100 km) ve CO2 emisyonlarını ciddi biçimde düşürüyor.

Yeni Duster, başarılı olmasını sağlayan bütün iyi özelliklere yine sahip: Etkileyici çok yönlülük, her tür arazi koşulundaki becerileri, 4x2 versiyonu ve 4x4 versiyonunun off-road kabiliyetleri, fiyatı karşılığında sunduğu eşsiz genişlik.

Yeni Dacia Duster, 3 yıl /100.000km garanti ile sunuluyor.