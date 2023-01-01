Yeni Master Türkiye’de

Renault, hafif ticari ürün gamını yeniliyor. Renault markasının Van serisinde başlattığı atılımın ilk temsilicisi Master markanın yeni tasarım anlayışını yansıtıyor.

Yeni Master iki farklı motor seçeneği; minibüs, otobüs versiyonları, geniş bir ürün gamıyla Türkiye’de pazara sunuluyor. Yeni Master’a yeni konfor ve güvenlik donanımları eklendi: Elektronik Denge Programı (ESP), Yol Tutuş Desteği (Extended Grip), Yokuş Kalkış Desteği, Römork Savrulma Önleyici, Devrilme Önleyici, Adaptif Yük Kontrolü ve Geniş Açılı Geri Görüş Aynası. Yeni Master önden çekişli ve arkadan itişli olmak üzere; panelvan, şasi kabin, platform kabin, sac kasa kamyonet, kapalı kasa kamyonet, minibüs ve otobüs versiyonlarına sahip.