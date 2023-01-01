Yeni Opel Zafira Tourer

120 km/h`e 9.5 saniyede ulaşıp maksimum 212 km/h hıza erişiyor.





Opel`in yeni benzinli motoru 125 Kw/170 HP.’lik 1.6 SIDI Turbo Zafira Tourer modeli Türkiye Pazarı`na sunuldu. Yeni Zafira Tourer`da 1.6 SIDI Turbo benzinli motor seçeneğinin dışında iki adet dizel motor seçeneği de bulunuyor. Bu motor seçenekleri, dizel kompaktlar içinde en hızlısı 2.0 BiTurbo CDTI ve Euro 6 emisyon standartlarına uygun, yeni nesil 1.6 CDTI. Ayrıca, bu motor 100 km. de 4.1 litre yakıt tüketimi ile 320 Nm tork çekiş gücüne sahip. 280 Nm. tork üreten Zafira Tourer 1.6 SIDI Turbo 5. viteste 80 km/h` den 120 km/h`e 9.5 saniyede ulaşıp maksimum 212 km/h hıza erişiyor.