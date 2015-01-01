Yenilenen Civic Sedan teknolojik ve konforlu

Başlangıç seviyesinden itibaren 5 inçlik Türkçe bilgi ekranı i-MID ile daha teknolojik olan Honda Civic Sedan’a özel Kasım ayı kampanyası kapsamında kredi alımlarda ödemeler 4 ay sonra başlıyor.

Benzinli veya LPG’li Honda Civic Sedan’ını Kasım ayında kredi kullanarak alanlar, 30 Kasım tarihine kadar geçerli kampanya kapsamında taksit ödemelerine Nisan 2015’te başlıyor. “Şimdi al Nisan 2015’te öde” kampanyasıyla Honda Civic Sedan için cazip faiz oranları da mevcut. Yenilenen Honda Civic Sedan’ın tüm versiyonları artık tamamen yeni jantlara, yeni iç mekan renklerine, yeni radyatör paneli tasarımına, lastik basıncı kontrol sistemine sahip.