Yükselişteki Dacia

Sandero modeli 2012 yılında yüzde 6 olan segment payını





Dacia, 2013 yılının ilk çeyreğinde; binek + hafif ticari araç pazarında elde ettiği yüzde 4.34 pay ile kendi tarihindeki en iyi performansı sergiledi. Hafif ticari araç pazarında, Dokker’in pazara sunulması ile marka 14. sıradan 8. sıraya yükseldi. Toplam pazarda 1 sıra yükselerek 9. sıraya yerleşti. Sandero modeli 2012 yılında yüzde 6 olan segment payını 2013 ilk çeyreğinde yüzde 7.5’e yükseltti. Dacia markasının Duster modeli ise segmentinde 1.liğe yükseldi. Kendi segmentinde her satılan 3 araçtan 1’i Duster oldu.