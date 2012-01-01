Abdi İbrahim, Kazakistan’da

2012 yılında, Kazakistan’ın önde gelen ilaç üreticilerinden Global Pharm ile ortaklık anlaşması imzalayan Türk ilaç sektörünün köklü şirketi Abdi İbrahim, yatırımını yaptığı üretim tesisinin inşaatına başladı.





Abdi İbrahim, GMP’ye (Good Manufacturing Practices - İyi İmalat Uygulamaları) uygun olarak yapımı gerçekleştirilecek fabrikayı 2014 yılı sonuna kadar faaliyete geçirecek ve 131 ilacın 2014-2021 yılları arasındaki devlete olan tedariğini yeni şirket “Abdi İbrahim Global Pharm” gerçekleştirecek.