Acıbadem Sağlık Grubu’nun 17. Hastanesi
Acıbadem Sağlık Grubu, yeni yılda yepyeni bir hastane sunarak, hizmet halkalarına bir yenisini daha ekledi.
Halkalı’da konumlanan Acıbadem Atakent Hastanesi, grubun 17. ve 60 bin m2’lik kapalı alanıyla en büyük hastanesi.
Acıbadem Atakent, genel amaçlı bir hastane olarak tıbbın tüm branşlarında hizmet veriyor. Acıbadem Üniversitesi ile afiliasyon sözleşmesi yaparak kısa süre içinde “üniversite hastanesi” olması planlanan Acıbadem Atakent, yurt içi hastalar kadar, sağlık turizmi alanında yurt dışından gelen hastalara da özellikli hizmet vermek üzere konumlandı.