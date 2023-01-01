Ağız içi kanserine dikkat!

Ağız içi kanserlerinin teşhis ve tedavileri...





İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dentaydın Diş Hastanesi Patoloji Bölüm Başkanı Profesör Dr. Gülçin Erseven, ağız içi kanserlerinin teşhis ve tedavilerine yönelik yöntemlerden bahsederek risk taşıyan hastaları uyardı. Bu kanser türü genellikle alt dudakların üstünde, ağzın içinde, gırtlak, bademcikler veya tükürük bezlerinin arkasında meydana geliyor. özellikle erkeklerde daha sık görülüyor, risk 40 yaşın üzerinde başlıyor.