AkademiKA eğitim programı

Türkiye’nin üçüncü büyük ilaç şirketi Sanofi Türkiye ekibinin ilaç Ar-Ge’sinde önemli rol oynayan klinik araştırmalar alanında bilinç ve kalite yaratmak amacıyla geliştirdiği AkademiKA eğitim programı, 10. yılını kutluyor. AkademiKA eğitim programı 16 tedavi alanında yaklaşık 2000 çalışanı ile hizmet veriyor.





Sanofi Grubu bu programla hem kendi bünyesindeki profesyonelleri hem de araştırma merkezlerindeki klinik araştırma ekiplerini AkademiKA® eğitimlerinde buluşturdu ve 30’un üzerinde eğitime 1.700 hekim katılımı sağladı.



Ayak şekil bozuklukları

Liv Hospital Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü Ayak ve Ayak Bileği Uzmanı Prof. Dr. Tahir Öğüt ayak şekil bozukluklarının (deformite) sıklıkla rastlanan bir durum olduğuna dikkat çekerek dar, sivri burunlu ve yüksek topuklu ayakkabıların ayak şekil bozukluğu oluşumunu hızlandırdığını söyledi. Öğüt “Her tür ayak deformitesi uzmanlar tarafından yapılan doğru cerrahi müdahale ile rahatlıkla düzeltilebilir” dedi.

Göz yaralanmalarına önlemler

Avrupa Sağlık Grup bünyesinde yer alan Avrupagöz Merkezleri Medikal Direktörü Prof. Dr. Ömer Kamil Doğan, sonu görme kaybına kadar giden göz yaralanmaları ile ilgili şu uyarılarda bulundu.

1. Havai fişekler oyuncak değildir.

2. Şampanyalı kutlamalarda dikkat gerekir.

3. İğne yapraklı ağaçlar masum olamaz.

Doğan, gözde bir yaralanma söz konusu olursa sabahı beklemeden acil olarak bir doktora başvurulmasını da öneriyor.