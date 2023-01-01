Aksigorta’dan “Afet Bilinci Araştırması”

Türkiye’de her 100 kişiden sadece 5’i kendini afet riski altında görüyor.





“Aksigorta Afet Bilinci Araştırması”na göre yüzde 96’sı farklı oranlarda deprem tehlikesi altında, yüzde 66’sı aktif fay hatları ile kaplı Türkiye’de toplumun yüzde 80’i oturduğu bölgeyi afet riski altında görmüyor. Türkiye’de her 100 kişiden sadece 5’i kendini afet riski altında görüyor. Aksigorta Genel Müdürü Uğur Gülen, “Araştırma gösteriyor ki, afet bilinci konusunda kat etmemiz gereken daha çok yol var.” diyor.