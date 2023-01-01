Anadolu Hayat Emeklilik’ten ‘Ev Hanımları Emeklilik Planı’

Anadolu Hayat Emeklilik’te kadın katılımcıların toplam katılımcılara oranının yüzde 54





Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Mete Uğurlu, Anadolu Hayat Emeklilik çatısı altında BES’e katılan kadın katılımcı sayısının önemli oranda arttığını söyledi. Uğurlu sektörde toplam fon büyüklüğünün yüzde 59’unu erkek, yüzde 41’ini kadın katılımcıların oluşturduğunu; Anadolu Hayat Emeklilik’te ise kadın katılımcıların toplam katılımcılara oranının yüzde 54 seviyesinde olduğunu açıkladı. Anadolu Hayat Emeklilik ‘Ev Hanımları Emeklilik Planı’yla sektörde kadınlara özel ilk ve tek emeklilik planı sunan firma oluyor.

