Anne adaylarına ‘gözaltı’

Doğumsal kalp hastalıklarına erken tanı





Anadolu Sağlık Merkezi Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Sertaç Çiçek, doğumsal kalp hastalığının anne karnında kalbin gelişme bozukluklarına bağlı olarak ortaya çıkan bir grup hastalık olduğunu belirterek şu bilgiyi paylaşıyor: “Anne adaylarının daha iyi izlenmeye başlanması doğumsal kalp hastalıklarının erken tanısına yardımcı oluyor. Türkiye’de doğumsal kalp hastalıklarına yönelik ameliyatlar dünya standartlarının da üstünde bir başarıyla gerçekleştiriliyor.”