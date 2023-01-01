Aşk kebabın Adanalısıdır…

Reem Nöropsikiyatri Merkezi’nden Nörolog Dr. Mehmet Yavuz, şunları söyledi: “Aşk; beynimizin bedenimize sunduğu özel ve güzel bir şakadır.

Kebabın Adanalısı’dır yani acılısıdır. Sevginin acıyla harmonileştiği, yüreğimizde ulvileştiği duygudur aşk. Aşk mantığını kaybettiğin yerdir. Aşkta genellikle duygular karşılıklıdır, karasevda da ise genellikle tek taraflıdır. Karasevda da kişi aklını yitirmiş gibi sıradışı, normal olmayan hareketler yapabilir. Karasevda tedavisi, profesyonel bir yaklaşım gerektiren bir konudur.” Yavuz’a göre; bilişsel terapiler, ilaç tedavisi, TMS tedavisi, spor aktiviteleri, çeşitli hobiler gibi farklı yöntemler aşk travmasını hafifletebilir