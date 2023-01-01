Atlas Sağlık’tan yenilikçi sağlık çözümleri

AKFA Holding Sağlık Grubu şirketlerinden Atlas Sağlık, distribütörlüğünü yürüttüğü dünya devi markaların yenilikçi teknoloji çözümleri ile hastaneleri buluşturmaya devam ediyor.





Ameliyathane, yoğun bakım, radyoloji ve cerrahi alanındaki en yeni teknolojiye sahip cihaz ve çözümleri, kuruma özel anahtar teslim projelerle hayata geçiren Atlas Sağlık Genel Müdürü İsmail Aksoy, grubun yeni dönemde distribütörlüğünü yürüttükleri dünya devi markalara yenilerini ekleyerek çözüm portföyünü genişleteceklerini dile getirdi.

