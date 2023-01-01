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Bilim İlaç

Bilim İlaç mutluluk peşinde



BİLİM İLAÇ tarafından bu yıl üçüncüsü yayınlanan ve dünya çapında kabul edilmiş raporlama standardı kuruluşu Global Reporting Initiative (GRI) tarafından A+ seviyesi ile derecelendirilen Kurumsal Sorumluluk Raporu, ekonomik, sosyal ve çevresel sorumlulukları kapsamında yapılan çalışmaları ve gelecek hedeflerini kapsıyor. BİLİM İLAÇ Genel Müdürü Dr. Erhan Baş;  "İnsan kaynakları uygulamaları ve çevresel zararların en aza indirilmesi konusunda gerçekleştirdikleri çalışmaların raporun A+ olarak derecelendirilmesinde  büyük önemi olduğunu vurguladı."

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