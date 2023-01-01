Bireysel emekliliğe devlet katkısı

Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Mete Uğurlu ...





Bireysel Emeklilik Sistemi’nde devlet katkısı ödemeleriyle ilgili açıklama yapan Türkiye Sigorta Birliği Hayat ve Emeklilik Yönetim Komitesi Başkanı ve Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Mete Uğurlu devlet katkısı ödemelerinin beklenen ödeme takvimine uygun olarak gerçekleştiğini belirtti. Uğurlu, 2013 yılının ilk dört ayında katılımcılara ödenen devlet katkısı tutarının sektör toplamında 380 milyon TL’yi aştığını söyledi.

