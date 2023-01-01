‘Derin Avrupa’ya girdik

TÜBA Asosiye Üyesi, Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurucu Dekanı, Medical Park Hastaneler Grubu Nörobilim Akademisi Kurucusu, Beyin Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof.Dr. Türker Kılıç, dünyanın en saygın akademilerinden biri olarak gösterilen Avrupa Bilim ve Sanat Akademisi’ne (Academia Scientiarum et Artium Europaea) üye seçildi. Kılıç, “Beyin Cerrahisi ve Beyin Tümörleri” ile ilgili yenilikçi çalışmalarıyla tanınıyor.

TÜBA Asosiye Üyesi, Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurucu Dekanı, Medical Park Hastaneler Grubu Nörobilim Akademisi Kurucusu, Beyin Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof.Dr. Türker Kılıç, dünyanın en saygın akademilerinden biri olarak gösterilen Avrupa Bilim ve Sanat Akademisi’ne (Academia Scientiarum et Artium Europaea) üye seçildi. Kılıç, “Beyin Cerrahisi ve Beyin Tümörleri” ile ilgili yenilikçi çalışmalarıyla tanınıyor.