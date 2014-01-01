DEVA Holding hızla büyüyor
DEVA Holding, ilaç sektörü içerisindeki konumunu güçlendiriyor.
Toplam 3 üretim tesisi ve yaklaşık 1800 çalışanıyla Holding, yatırımlarına devam ederken 2013 yılında sektördeki ilk beş şirket içindeki konumunu 2014 yılında yeni pazar pozisyonuyla daha yukarı sıralara taşımayı hedefliyor.
DEVA Holding yurtiçi pazarda gösterdiği başarıları ve aldığı iyi sonuçları yurtdışı pazarlara da aktarıyor. Avrupa otoriteleri denetimlerinden başarıyla geçiyor. 2014 ve sonrasında Türkiye dışındaki tüm yabancı pazarlara ürünlerini satmayı planlıyor.