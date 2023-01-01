Dijital X-Ray Sensör ile yüzde 90 daha az X-Ray

Diş sağlığı üzerine 16 yıldır araştırmalar yapan Dentaline’nın Sahibi Cihan Halil, Dentaline’nın geliştirdiği sistemle diş tedavisindeki hastanın dişlerinin, klasik röntgen filmine göre sadece yüzde 10 doz kullanılarak görüntülenebilir hale geldiğini belirtti.

Halil, “Geliştirdiğimiz ağız içi görüntüleme cihazları eski sistemlere göre çok daha az ışın gerektiriyor. Bu nedenle 30 yaş altındakiler ve hamileler özellikle tercih etmeliler. Bu sistemler daha teknolojik ve ekonomik yapılarıyla ihracat açısından da büyük fırsatlar yaratıyor” dedi.