Dünya sağır!

İşitme kaybı yenidoğanlarda en yayın görülen sağlık sorunu.





Dünya nüfusunun yüzde 5’i, yaklaşık 360 milyon kişi hayatı zorlaştırıcı derecede duyma güçlüğü çekiyor. 2015’te dünya genelinde 700 milyondan fazla insanın en az 25 dB işitme kaybıyla yaşayacağı tahmin ediliyor. İşitme yetisinin tümünü kaybetmemiş, kısmi işitme kaybı yaşayan kişilerde kullanılabilen EAS (Elektrik Akustik Stimülasyon) yöntemi, yaşam kalitesinde önemli derecede iyileşmenin yanı sıra kişinin mevcut işitme yetisini kaybetmemesini sağlıyor. İşitme kaybı yenidoğanlarda en yayın görülen sağlık sorunu olduğu için bebeklerde dikkatli olunmalı.