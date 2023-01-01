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Dünyagöz’de lazer bilgi tazelemesi

İngiltere’de Optical Express grubunda görev yapan göz cerrahı Dr. Antonio Uceda, Dünyagöz Hastaneler Grubu’nun Refraktif Cerrahi (Kırma Kusurları) bölümünde görev yapan doktorlarına son teknoloji ürünü VISX Excimmer Laser cihazıyla ilgili eğitim verdi.

Dr. Uceda, eğitim toplantısında miyop, hipermetrop ve astigmat tedavilerinde kullanılan VISX Excimer Laser cihazı ile deneyimlerini paylaşarak, bu yöntemle yapılan ameliyatların klinik sonuçları hakkında açıklamalarda bulundu.

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