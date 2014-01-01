‘Füzyon Tekniği’ ile radyolojik tarama

Türk Radyoloji Derneği 34. Ulusal Türk Radyoloji Kongresi’ni gerçekleştirdi. Kongre kanserle savaşta önemli gelişmeleri ortaya koydu. Örneğin füzyon görüntüleme tekniği.





MR görüntüleriyle üç boyutlu ultrason görüntülerinin ileri teknolojiyle birleştirilmesini sağlayan bir cihazın kullanıldığı yeni bir biyopsi tekniği sayesinde prostat kanseri kolaylıkla saptanabiliyor. Prostat kanseri tanı ve tedavisinde devrim yaratması beklenen cihaz artık Türkiye’de de hastaların hizmetine sunuldu.