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Garanti Emeklilik en önde

Garanti Emeklilik, Türkiye’de her 5 kişiden 1’i tarafından tercih edildi.



Garanti Emeklilik 8 Mart’ta açıklanan Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) verilerine göre, 656.766 katılımcı sayısına ulaşarak öne çıktı. Toplam 17 şirketin faaliyet gösterdiği sektörde birinciliğe yerleşen Garanti Emeklilik, Türkiye’de her 5 kişiden 1’i tarafından tercih edildi. Garanti Emeklilik Genel Müdürü Cemal Onaran şunları söyledi: “Yeni sistem artık çok daha geniş bir kitleye hitap ediyor; hedef kitle 25 milyondan  50 milyona çıktı. Sisteme yeni girişler beklentilerin de üzerinde arttı. Sektörde bir ilk olarak özel sektör tahvillerine yatırım yapan fon çıkardık.”

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