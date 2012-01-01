Gaz ve şişkinliğe son

Gaz ve şişkinlik rahatsızlıklarına yenilikçi bir çözüm sunan Dulcogas, bu yıl dördüncüsü düzenlenen Altın Havan Ödülleri’nde ‘Yılın İnovatif Reçetesiz Ürünü’ seçildi.





Dünyanın önde gelen ilaç firmalarından Boehringer Ingelheim’ın en yeni reçetesiz ürünlerinden biri olan ve Mayıs ayında lansmanı yapılan Dulcogas®, karın bölgesinde oluşan gaz ve şişkinlik sorunlarına hızlı ve pratik çözüm sunarak ödül almayı başardı. Suya ihtiyaç olmadan kullanılan Dulcogas®, dil üzerinde hızla çözünen simetikon granülleri sayesinde gaz baloncuklarını patlatarak sindirim sistemindeki gazı yok etmeye ve şişkinliği ortadan kaldırmaya yardımcı oluyor.