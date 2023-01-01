GE Sağlık, Gama Holding A.Ş. ve Türkerler Holding işbirliği

GE Sağlık, GAMA Holding A.Ş. ve Türkerler Holding, Türkiye’nin sağlık dönüşümünü kamu özel sektör ortaklıklarıyla desteklemek amacıyla Sağlık Bakanlığı’na ait 2 stratejik proje olan Kocaeli Sağlık Kampüsü Projesi ve İzmir Bayraklı Sağlık Kampüsü Projesi’nin geliştirilmesi için bir anlaşma imzaladı.

Toplantıya Türkerler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Türker, GE Sağlık Doğu ve Afrika Gelişen Pazarlar Başkanı ve CEO’su Skander Malcolm, GE Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Canan Özsoy, Gama Holding A.Ş. CEO’su Hakan Özman katıldı.