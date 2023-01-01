Görünmeyen diş telleri

Diş çarpıklıkları bitiyor. Ortodontide, Görünmeyen diş telleriyle ileri yaşlardaki çarpıklıklar düzeltiliyor.





Liv Hospital Ağız ve Diş Sağlığı bölümünden Dt. Fırat Dağcıoğlu “Dişteki çarpıklık ya da aralık nedeniyle gülümserken dişler kapatılır. Bu durumdan muzdarip olanlar da diş teli takmak istemediği için bir türlü tedaviye başlamaz. Artık yetişkinlerde uygulanan Invasilign ve Lingual tedavi yöntemleriyle diş teli takmadan güzel dişlere sahip olabilirsiniz” diyor.

Diş hastalıkları tedavisinde uygulanan yeni teknoloji “Invasilign” yöntemi ile ağızda belirgin olarak gözükmeyen, ergonomik şeffaf plakalar ile düzgün ve sağlıklı diş tedavisi yapılıyor.

Bir diğer tedavi yöntemi ise görünmeyen diş teli veya gizli diş teli olarak adlandırılan lingual ortodonti tedavisi.