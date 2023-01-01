Göz doktorları karanlıkta kaldı!

Karanlıkta Diyalog Sergisi

Uzmanlık alanları gereği sadece ‘göz’ sağlığına odaklanan Dünyagöz doktorları, bir saatliğine görme duyularını hiç kullanmadan günlük hayatı deneyimlediler. Zifiri karanlık olarak oluşturulan ve hayatın farklı kesitlerinin deneyimlendiği Karanlıkta Diyalog (Dialogue in the Dark) sergisini ziyaret eden Dünyagöz doktorlarına bu yolculukta görme engelli rehberler eşlik etti. Uygulamanın amacı, hastalarının kaygılarını daha iyi anlamak, empati yeteneklerini arttırmak ve diğer duyularını keşfetmek olarak açıklandı.