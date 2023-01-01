HDI Sigorta TÜRKKEP’e geçti

HDI Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Yaşar...





HDI Sigorta, Türkiye’nin ilk ve tek özel KEP Hizmet Sağlayıcısı TÜRKKEP ile sözleşme imzaladı. Böylece HDI Sigorta Türkiye’de KEP sistemine geçen ilk sigorta şirketi olurken, aynı zamanda TÜRKKEP’in sigorta sektöründeki ilk iş ortağı da oldu. KEP sistemi, bir elektronik postanın gönderen ve alan taraflarının gerçekten kim olduğunun bilinmesini sağlıyor.

HDI Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Yaşar, “KEP geleceğin sistemidir. O yüzden KEP sistemine Türkiye’nin en güvenilir KEP Hizmet Sağlayıcısı ile geçmeye karar verdik” dedi.