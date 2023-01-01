IBM, bakterileri yendi

Bakteri direnci sorun yaratmayacak





IBM ile Biyomühendislik ve Nanoteknoloji Enstitüsü’ndeki araştırmacılar hastalıklı biyofilmleri ve temasla bulaşan, ilaca dirençli bakterileri yok eden bir antimikrobiyal (mikrop öldürücü) hidrojel geliştirildiğini duyurdu. Bakterilerle ayrışabilmesi, canlıya uyumlu olması ve toksik olmasıyla bir ilk niteliğindeki sentetik hidrojel, vücut ısısına getirildiğinde kendiliğinden biçim kazanıyor. Bu özellikleriyle hidrojel, hastane çalışanları, ziyaretçiler ve hastaların devamlı karşılaştıkları ciddi sağlık sorunlarıyla savaşmaları için ideal bir araç oluyor.