IBM cilt kanserinde teşhis sürecini güçlendiriyor

IBM, Memorial Sloan Kettering ile sürdürdüğü işbirliği kapsamında, IBM analitik teknolojileriyle “otomatik cilt görüntüleme analiz” metodu geliştirdiğini duyurdu.

Metot, cilt kanseri alanında daha fazla vakanın saptanmasına ve hekimlerin daha erken teşhis koymalarına destek olacak. Memorial Sloan Kettering Dermatoloji Bölümü Başkanı Dr. Allan Halpern, cilt kanserinde erken teşhisle en iyi sonuçların alınabildiği tedavi seçenekleri bulunduğunu söyledi. IBM Araştırma Birimi Üyesi ve IBM Teknik Koordinatörü Dr. Noel Codella, IBM’in bilişsel bilgi işlem alanındaki uzmanlığıyla küresel sorunları çözmede son derece donanımlı olduklarını belirtti.