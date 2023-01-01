Katılım Emeklilik’ten iddialı hedef
Albaraka Türk ve Kuveyt Türk’ün güçbirliğiyle kurulan Katılım Emeklilik, faizsiz emeklilik ve hayat sigortaları alanında Türkiye’nin lider şirketi olmayı hedefliyor.
Katılım Emeklilik’in müşterilerine sunduğu ürünler; BES, Kredi Hayat Sigortaları ve Ferdi Kaza Sigortaları. Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, “Tüm faaliyetlerimizde uluslararası faizsiz finans prensiplerine uygun hareket ediyoruz. Hedefimiz; faizsiz emeklilik ve hayat sigortaları alanında Türkiye’nin lider şirketi olmak” dedi.