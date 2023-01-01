Keymen İlaç Azerbaycan pazarında

Aşılar, serumlar, ilaçlar, ilaç ham maddeleri ve tıbbi cihazların Türkiye’ye ithalatı, yurt içi satışı ve dağıtımı alanlarında önemli bir tedarikçi olan Keymen ilaç, ihracat çalışmalarına da başladı.





3 ilaç ile Azerbaycan pazarına girecek olan firma bu ülkeye ayrıca gıda takviyesi olarak üretilen Octamar Omega-3 ve Çinko Takviyeli Vitamin Şurubu ihraç ediyor. Keymen İlaç Genel Müdürü Dr. Mutlu Topal “Türkiye’de ürettiğimiz 3 ilacımızı ve Octamar Vitamin Şurubu’muzu Azerbaycan’a ihraç etmekten mutluyuz” dedi.