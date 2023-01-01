Keymen İlaç ’ın büyüme dinamiği

Dentoral Medifarma İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin hisselerinin tamamını satın aldı.





Dentoral Medifarma İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin hisselerinin tamamını satın alan Keymen İlaç, 180 çalışanı, ürün portföyü ve 2012 yılında ulaşılan 70 milyon TL tutarındaki satış gelirleriyle pazarda özel bir konum edindi. Keymen İlaç Genel Müdürü Dr. O. Mutlu Topal Türkiye’de üretim tesisine sahip 62 ilaç firmasından biri olduklarını, ayrıca yaklaşık 10.000 m2 kapalı alana sahip olacak yeni bir üretim yeri kurmak için proje hazırladıklarını söyledi.

