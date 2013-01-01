Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne ödül geldi

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi ve Amerikan Hastanesi Kadın Sağlığı Merkezi doktorlarından Doç.Dr. Özgür Öktem polikistik over sendromuyla ilgili klinik çalışmaları nedeniyle Amerikan Üreme Sağlığı Cemiyeti (American Society for Reproductive Medicine) tarafından Boston da yapılan 69. yıllık toplantısında (Corporate Member Council Award)” ödülüne layık görüldü.





Doç.Dr. Özgür Öktem, kadınlarda oldukça sık görülen polikistik over sendromu konusundaki çalışmalarıyla tanınıyor.